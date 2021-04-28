Подмосковный кулич признан самым вкусным в России

Гран-при XII Всероссийского конкурса "Лучший хлеб России — 2021" взял хлебокомбинат из Королева. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Особо на конкурсе отметили деревенский хлеб, который выпекают на производстве, ягодный кулич и "колосок".

Основной упор производитель делает на батоны, подовой хлеб, слойки, сдобу, а также кондитерские изделия.

"Хлебокомбинат из Королева награжден за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество изделий. Кроме того, отдельные виды продукции хлебокомбината получили Большой Кубок", — сообщили в Минсельхозе.