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Эксперты рассказали, как должны оплатить труд работников в праздники

Общество

Перед длинными майскими выходными, которые будут в большинстве регионов страны, россияне задаются вопросом — как отдых отразится на их зарплатах получат ли те, кто останется "в строю" какие либо надбавки или дополнительные отгулы. "Свободная Пресса" обсудила важные моменты с заведующей кафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Мариной Буяновой и юристом Ниязом Миннехановым.

Эксперты рассказали, как должны оплатить труд работников в праздники

По словам Буяновой, если человек не будет работать в майские дни, то за ним должен сохраняться оклад и премии, которые предусмотрены системой оплаты труда.

Среднемесячную зарплату должны выплатить и тем, кто работает на сделке, аккордно-премиальной системе, подряде, работает по договорам оказания возмездных услуг.

А вот тем, кто будет работать в праздничные дни, по словам Буяновой, зарплату выплатят без надбавок.

"Поскольку это не выходные и не праздничные, то платить будут в одинарном размере", — пояснила она.

Выход сотрудника на работу в эти дни может быть только добровольным, уверен юрист Нияз Миннеханов. Причем, отплатить труд в такие дни работодатель обязан в двойном размере.

"Безусловно, согласно действующему трудовому законодательству, подобные дни рассматриваются как нерабочие праздничные дни с соответствующей оплатой тем, кто работает. В частности, такого рода правила распространяются непосредственно на тех, что трудится на окладе, так как их режим оплаты труда не зависит от количества трудовых дней в месяце и оплата в любом случае будет полной, даже в случае наличия Указа Президента РФ о назначении нерабочих праздничных дней", — отметил он.

 

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Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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