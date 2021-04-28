Россиян могут заставить чипировать домашних животных. С данным предложением выступили депутаты Законодательного собрания Башкирии. Законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.
Инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Владимирович Бурматов.
"Во-первых, тут надо выделить два момента: регистрацию животных саму по себе и конкретную законодательную инициативу.
Регистрацию животных мы поддерживаем, но только если она будет бесплатной и максимально простой процедурой для граждан.
Честно говоря, не думаю, что эта инициатива будет принята. Дело в том, что они почему-то предлагают вносить изменения в закон "Об ответственном обращении с животными". А у нас всё-таки регистрация — это тематика законодательства о ветеринарии, то есть совершенно другая сфера регулирования. Надо регулировать закон "О ветеринарии".
Инициативу по введению регистрации поддерживаем, но с условием, что она будет бесплатной и не станет дополнительным финансовым обременением для граждан. Кроме того, не нужно вводить никаких штрафы, санкции и т. д.", — заключил эксперт.
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