Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дуров анонсировал скорое появление видеоконференций в Telegram
Прожекты на матрицы: почему власти вспомнили про укрупнение регионов
Врач назвал шесть симптомов для срочного вызова скорой помощи
Власти хотят контролировать деньги россиян
Задача Зеленского: почему украинцы "проглотят" рост цен на газ
УЕФА поддержал первого футбольного судью-трансгендера
Экономист оценил перспективы российского аналога SWIFT
Найден способ остановить передачу ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку
Крупа "судного дня": о ценах на гречку, тяге к запасам и подозрениях

Под Калугой ищут авиахулигана, который "атаковал" кортеж чиновника

Общество

В декабре 2020 года на трассе А108 под Калугой кортеж высокопоставленного чиновника был трижды "атакован" неизвестным авиахулиганом. Легкомоторный самолёт марки Cessna три раза спикировал на опасно низкой высоте перед колонной автомобилей.

Под Калугой ищут авиахулигана, который "атаковал" кортеж чиновника

По сведениям RT, информация об авиаинциденте держится в секрете. На данный момент неизвестно, чей кортеж был атакован, но судя по переговорам диспетчеров, это "лицо, которое разбирается в самолётах".

Также не удалось найти пилота самолёта. Три лётчика и два владельца бортов, которые в тот день поднимались в воздух, исключили своё участие в инциденте. Эксперты считают, что полёт был осуществлён без разрешения Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.

К поиску хулигана были привлечены МВД, ФСБ, Минобороны, Ространснадзор, Госкорпорация по ОрВД, а также транспортная прокуратура, но дело пришлось закрыть из-за того, что личность пилота и самолёт не были установлены.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения
Эксперт РАН: над лекарством от эпилепсии работали несколько десятилетий
Крупа "судного дня": о ценах на гречку, тяге к запасам и подозрениях
Олимпийская чемпионка Канаева рассказала о травле в гимнастике
Военный эксперт призвал готовиться к активному контрнаступлению РФ в Донбассе
Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше
Террасы при кафе и ресторанах Петербурга смогут работать круглый год
Знаменитый режиссёр подверг сомнению скандальное заявление Прокловой
Болгария ищет "русский след" в серии взрывов на оружейных заводах
Конор Макгрегор продал свой бренд виски за $600 млн
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Усам Оздемиров Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения Усам Оздемиров Василий Амирджанов Володин разъяснил суть отечественной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием
Новости Белоруссии
Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников