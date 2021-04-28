Под Калугой ищут авиахулигана, который "атаковал" кортеж чиновника

В декабре 2020 года на трассе А108 под Калугой кортеж высокопоставленного чиновника был трижды "атакован" неизвестным авиахулиганом. Легкомоторный самолёт марки Cessna три раза спикировал на опасно низкой высоте перед колонной автомобилей.

По сведениям RT, информация об авиаинциденте держится в секрете. На данный момент неизвестно, чей кортеж был атакован, но судя по переговорам диспетчеров, это "лицо, которое разбирается в самолётах".

Также не удалось найти пилота самолёта. Три лётчика и два владельца бортов, которые в тот день поднимались в воздух, исключили своё участие в инциденте. Эксперты считают, что полёт был осуществлён без разрешения Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.

К поиску хулигана были привлечены МВД, ФСБ, Минобороны, Ространснадзор, Госкорпорация по ОрВД, а также транспортная прокуратура, но дело пришлось закрыть из-за того, что личность пилота и самолёт не были установлены.