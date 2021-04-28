Безопасному поведению в интернете могут начать учить в школе

Школьников необходимо обучать безопасному поведению в социальных сетях. Предложение поступило от Ирины Волынец, уполномоченной по правам ребёнка в Республике Татарстан и основателя Национального родительского комитета, пишет RT.

Это должен быть целый комплекс мер, который направлен на решение интернет-безопасности для детей, отмечает Волынец. В списке знаний — понимание, в какие группы нельзя вступать, какую информацию можно публиковать, а какую нет, а также как не столкнуться с интернет-мошенниками.

Правозащитница напомнила, что сейчас дети проводят много времени в интернете. И всемирная паутина дает возможность нечестным людям использовать несовершеннолетних в своих корыстных целях: заманивать в незаконные сообщества, провоцировать к совершению суицида, обманывать на деньги.

Волынец направила обращение в Министерство просвещения на имя его главы Сергея Кравцова.

"Учитывая вышеизложенное, в целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поддержать инициативу о разработке методологии и методики для обучения школьников безопасному поведению в соцсетях", — говорится в обращении.

К разработке методики Ирина Волынец предлагает подключить специалистов по информационной безопасности, психологов, а также педагогов.

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