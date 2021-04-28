Получение образования "на зоне" могло бы понизить сроки, считают в ОП

Заключённым предложили снижать срок, если они не просто "сидят", а получают образование, научную степень или востребованную рабочую специальность.

С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он отметил значимость в стране мнения о том, что места отбывания наказания

"должны выполнять, прежде всего, функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключённых".

Петров убеждён, что "в основе преступности всегда лежит отсутствие культуры, воспитания и образования". Сокращать срок "за счёт образования" им предложено тем, кто отбывает срок за нетяжкие деяния или впервые оступился.

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