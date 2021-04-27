Россиян призвали провести майские праздники дома или на даче

Уже через несколько дней россиян ждут длинные майские праздники. О том, как лучше провести каникулы и не заразиться COVID-19, в интервью "Звезде" рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам специалиста, самый безопасный вариант — встретить майские праздники дома, в кругу семьи или на природе.

При посещении общественных мест следует соблюдать социальную дистанцию, независимо от того, делал человек прививку или нет. Риск заражения всё равно сохраняется. К тому же его повышает нестабильная погода, которая наблюдается сейчас. В холодную и сырую погоду можно не только заразиться коронавирусом, но и банально простудиться.

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют провести майские праздники дома или на даче. Больших компаний в этот период лучше избегать.

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