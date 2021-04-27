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Психолог рассказала, как выйти из отношений с нарциссом

Общество

Люди-нарциссы путают понятия любви и восхищения. Сначала нарцисс пытается понравиться своему партнёру, осыпая его комплиментами и подарками. Но когда он обнаруживает, что объект его внимания не идеален, начинает его обесценивать.

Психолог рассказала, как выйти из отношений с нарциссом

О том, как распознать в партнёре нарцисса и вовремя прекратить с ним отношения в интервью Москве 24 рассказала психолог Дарья Захарова.

Признаки нарциссизма

Первым признаком того, что вы встречаетесь с нарциссом, может быть огромное количество комплиментов с его стороны.

Кроме того, такие люди очень ревнивы. Они относятся к своему партнёру как к своей собственности. Однако сам нарцисс может позволить себе флиртовать на глазах партнёра и не чувствовать при этом никакой вины. Люди-нарциссы не сочувствуют партнёру и даже могут быть жестокими.

По словам Захаровой, нарциссами бывают и мужчины, и женщины, а попасть под их очарование может каждый.

"Люди со стабильной самооценкой, доверяющие своим внутренним ощущениям, довольно быстро распознают нарцисса и выходят из таких отношений. Жертвами нарцисса становятся добрые и отзывчивые люди, не склонные к конфликтам и ссорам, готовые жертвовать собой, своими интересами и временем во имя отношений", — пояснил Захарова.

Часто уйти от нарцисса мешает иллюзия, что партнёр всё же изменит своё поведение.

Как разорвать отношения с нарциссом?

Для того, чтобы разорвать отношения с партнёром-нарциссом, психолог советует отказаться от надежды на то, что этот человек изменится. Также важно, чтобы в этот момент рядом были люди, которые помогут пережить расставание.

Кроме того, Захарова рекомендует составить план выхода из отношений с нарциссом. Например, в случае финансовой зависимости от партнёра следует начать откладывать деньги, искать работу, получать образование. Если есть дети и общее имущество, то необходимо проконсультироваться со специалистами, чтобы найти оптимальное решение.

"Если партнёр склонен угрожать вам или проявлять иное психологическое или физическое насилие, ведите переговоры исключительно в присутствии третьего лица", — советует Захарова.

Выйти из отношений будет непросто, но это нужно для того, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни.

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Партнер-нарцисс. Как его бросить?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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