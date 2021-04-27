Минпросвещения объявило о школьных каникулах с 1 по 10 мая

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школы России уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. Министерство выпустило соответствующую рекомендацию для учебных заведений.

"Рекомендуем школам не работать, учреждениям дополнительного образования тоже", — заявил министр на встрече с журналистами.

Вместе с тем, в дошкольных учреждениях должны быть организованы дежурные группы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании 4, 5, 6 и 7 мая нерабочими днями. Таким образом, у россиян появилась возможность отдохнуть с 1 по 10 мая.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова предупредила работодателей о необходимости выплатить зарплату работникам за 4-7 мая в полном объёме. Также она заявила о недопустимости увольнения сотрудников за отказ выходить на работу в этот период.

В Госдуме заявили о том, что в 2022 году возможен перенос январских каникул на май.