Заместитель руководителя "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что у депутатов есть готовность поддержать предложение о переносе длинных выходных с января на май. По его словам, для этого необходимо одобрение со стороны профсоюзов и работодателей.
"Если они примут решение о переносе, и это будет согласованное мнение, мы, как законодатели, что называется, возьмем под козырек, и это сделаем", — заявил Исаев журналистам во время рабочей поездки в Удмуртию.
Также депутат отметил, что не все организации поддерживают возможный перенос. Отмена длинных выходных в январе может создать проблемы для родителей школьников, у которых в эти дни традиционно зимние каникулы.
Разговоры о необходимости переноса праздничных дней с января на май возникли с новой силой после появления указа Владимира Путина о признании 4, 5, 6 и 7 мая в 2021 году нерабочими днями. Россияне получают длинные майские каникулы второй год подряд из-за ситуации с COVID-19.
Сторонники переноса говорят о том, что россиянам будет удобнее отдыхать в мае из-за хорошей погоды. Предлагается оставить выходными днями 1 и 2 января, а также 7 января (Рождество). Вместо этого сделать выходными дни между майскими праздниками.
Если предложение будет принято профсоюзами, а затем Госдумой, то в 2022 году календарь на январь будет таким:
В таком случае россияне смогут отдыхать с 30 апреля по 9 мая 2022 года.
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