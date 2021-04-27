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Госдума готова поддержать перенос длинных выходных с января на май

Общество

Заместитель руководителя "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что у депутатов есть готовность поддержать предложение о переносе длинных выходных с января на май. По его словам, для этого необходимо одобрение со стороны профсоюзов и работодателей.

Госдума готова поддержать перенос длинных выходных с января на май

"Если они примут решение о переносе, и это будет согласованное мнение, мы, как законодатели, что называется, возьмем под козырек, и это сделаем", — заявил Исаев журналистам во время рабочей поездки в Удмуртию.

Также депутат отметил, что не все организации поддерживают возможный перенос. Отмена длинных выходных в январе может создать проблемы для родителей школьников, у которых в эти дни традиционно зимние каникулы.

Перенос каникул с января на май

Разговоры о необходимости переноса праздничных дней с января на май возникли с новой силой после появления указа Владимира Путина о признании 4, 5, 6 и 7 мая в 2021 году нерабочими днями. Россияне получают длинные майские каникулы второй год подряд из-за ситуации с COVID-19.

Сторонники переноса говорят о том, что россиянам будет удобнее отдыхать в мае из-за хорошей погоды. Предлагается оставить выходными днями 1 и 2 января, а также 7 января (Рождество). Вместо этого сделать выходными дни между майскими праздниками.

Если предложение будет принято профсоюзами, а затем Госдумой, то в 2022 году календарь на январь будет таким:

  • 1, 2 января — выходные;
  • 3, 4, 5, 6 января — рабочие;
  • 7, 8, 9 января — выходные.

В таком случае россияне смогут отдыхать с 30 апреля по 9 мая 2022 года.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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