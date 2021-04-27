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Шамана Габышева могут "упечь" в закрытую психбольницу

Общество

Суд Якутска решит вопрос о принудительном лечении так называемого «шамана» Александра Габышева в закрытой психбольнице.

Его адвокат Ольга Тимофеева отметила, что эксперты написали, что Габышев представляет особую опасность, в связи с чем нуждается в принудительном лечении. Заседание суда назначено на 30 апреля.

В январе при принудительной госпитализации Габышев ранил полицейского самодельным клинком. Против него было возбуждено уголовное дело. Якутский психоневрологический диспансер в ходе экспертизы решил, что "шаман" не осознаёт фактический характер своих действий.

Ранее Габышев предпринимал несколько попыток совершить поход на Москву "для свержения Путина".

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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