"Штабы Навального" замораживают свои аккаунты в соцсетях

Свои аккаунты в соцсетях после решения прокуратуры о приостановки деятельности "Штабов Навального" замораживают все проекты одиозного оппозиционера.

Об этом сообщил Telegram-канал столичной организации.

"Работать в прежнем формате мы больше не можем… Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена", — гласит сообщение, уточняя, что такое же произойдет с остальными аккаунтами. Название канала сменили, картинка профиля удалена.

Приостановка работы "Штабов" связана с тем, по словам надзорного ведомства, что их участники продолжают противоправную деятельность типа незаконных массовых публичных акций.

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