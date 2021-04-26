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Большинство россиян провалили водительские экзамены по новым правилам

Общество

С 1 апреля 2021 года в России изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Желающим получить права больше не придётся сдавать практическую часть экзамена на закрытых площадках. Будущих водителей будут оценивать только в условиях реального дорожного движения. Кроме того, теперь экзаменующиеся должны будут проехать по неизвестному заранее маршруту. По мнению представителей Госавтоинспеции, данный подход позволит избежать натаскиваний и заучивания упражнений.

Большинство россиян провалили водительские экзамены по новым правилам

За первые три недели в России действуют новые правила сдачи экзамена на водительские права, количество сдавших составило всего 13% кандидатов, сообщила в эфире "Радио 1" рассказала президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Одна из причин — это то, что новый регламент появился за неделю до вступления в силу, поэтому люди были не готовы. Во-вторых, в документе содержатся требования, которые сложно реализовать, и даже ошибки.

"Сам документ содержит весьма интересные ошибки. Например, разворот в ограниченном пространстве длиною 5 метров при длине транспортного средства 4,2-4,3 метра. Или траектория движения автомобиля с пересечением бордюра или линии разметки считается грубым нарушением. Хотя у нас порой встречаются достаточно узкие и подобный разворот представляет собой большую сложность", — поделилась эксперт.

Шутылёва также отметила, что в разных регионах экзамен проводится по-разному.

В настоящее время новая система проходит обкатку — тот самый подготовительный период, которого не было.

Кроме того, эксперт отметила, что обязательные фото и видеофиксация, которые предусматривают новые правила, будут способствовать более объективной оценке экзаменов.

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Экзамен ГИБДД 2021: порядок сдачи и правила
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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