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Глава Сахалина: новый теплоход поможет в развитии Курил

Общество

Новый теплоход "Адмирал Невельской" прибыл на Курилы. Сегодня судно пришвартовалось в порту Корсакова на Сахалине. Об этом сообщают РИА "Сахалин-Курилы".

Глава Сахалина: новый теплоход поможет в развитии Курил

Для местного населения и гостей региона морской транспорт — самый удобный способ передвижения.

До этого момента функцию перевозчика выполнял один теплоход — "Игорь Фархутдинов". Его построили в 1991 году. "Адмирал Невельской" станет его заменой. В свой первый рейс судно отправится в начале лета этого года.

Глава региона Валерий Лимаренко одним из первых осмотрел теплоход. Он отметил, что благодаря обновлению удастся сделать остров более привлекательным для туристов. Транспортная доступность также повысится.

"В декабре мы сообщили сахалинцам и курильчанам, что у нас появилась крупнейшая на Дальнем Востоке авиакомпания. Появление этого теплохода стало ознаменованием того, что у нас будет качественный и надежный флот для обеспечения морского сообщения между Сахалином и Курильскими островами. Сейчас мы ждем "Павла Леонова", а в следующем году у нас появятся два парома для перевозки железнодорожных составов", — прокомментировал Лимаренко.

"Адмирал Невельской"построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. От судоверфи до пункта назначения за 2 месяца он прошел 23 тысячи километров.

Фото: Максим Фёдоров

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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