Российские работодатели в целом не поддерживают решение о нерабочих днях между майскими праздниками. 23 апреля Владимир Путин поддержал предложение Роспотребнадзора сделать 4, 5, 6 и 7 мая нерабочими днями.
Таким образом, россияне смогут официально отдыхать с 1 по 10 мая. Но такая привилегия будет доступна не всем. Опрос работодателей, который провела компания Headhunter, показал, что 61% работодателей не поддерживают решение о нерабочих днях - 38% выступают "однозначно против", 23% высказались "отрицательно".
При этом четверть работников точно не смогут отдохнуть с 4 по 7 мая. На вопрос о том, как работодатели поступят с подчинёнными в этот период, поступили такие ответы:
Исследование проводилось с 23 по 25 апреля.
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