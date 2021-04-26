Работодатели высказались против продления майских праздников

Российские работодатели в целом не поддерживают решение о нерабочих днях между майскими праздниками. 23 апреля Владимир Путин поддержал предложение Роспотребнадзора сделать 4, 5, 6 и 7 мая нерабочими днями.

Таким образом, россияне смогут официально отдыхать с 1 по 10 мая. Но такая привилегия будет доступна не всем. Опрос работодателей, который провела компания Headhunter, показал, что 61% работодателей не поддерживают решение о нерабочих днях - 38% выступают "однозначно против", 23% высказались "отрицательно".

При этом четверть работников точно не смогут отдохнуть с 4 по 7 мая. На вопрос о том, как работодатели поступят с подчинёнными в этот период, поступили такие ответы:

23% - будут работать с 4 по 7 мая;

54% - пока не определились с решением;

23% - отпустят работников с 4 по 7 мая.

Исследование проводилось с 23 по 25 апреля.