Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали сына в честь его трёхлетия

Маленький представитель монаршей фамилии отпраздновал день рождения.

Потомку герцогов Кембриджских исполнилось три года. Снимок будущей надежды британской монархии опубликовали на официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

Маленький принц Луи запечатлён на беговеле. Мальчик лучезарно улыбается. Видно, что ребёнок растёт крепким, рослым и жизнерадостным.

Фотография была сделана около Кенсингтонского дворца в день, когда мальчик впервые посетил детский сад.

Принц будет посещать то же дошкольное заведение, в котором постигала азы знаний его сестра Шарлотта.

Автор фото — мама мальчика, Кейт Миддлтон.

"Три года! Снимок сделан на этой неделе герцогиней перед отъездом на первый день в ясли. Герцог и герцогиня рады поделиться новым фото принца Луи", — гласит подпись к фотографии.

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