Эксперт рассказал, чем пал травы вреден для почвы

Пал травы вреден для почвенной микрофлоры. Также из-за ее поджога гибнут полезные насекомые. Об этом пишет Москва 24 со ссылкой на эксперта Союза садоводов России Ольгу Воронову.

Цель поджогов во многих случаях — это борьба дачников с сорняками. Но это бесполезное занятие, считает Воронова — корни все равно остаются в земле.

"Несколько лет назад я пообщалась с жителем одной деревни, который жег траву фанатично каждый год. И мы его боялись, буквально уже стояли со шлангами. Причем он жег траву и у себя на участке, и вокруг него. На вопрос, зачем он это делает, ответил, что ведь надо же что-то делать: якобы поджег траву — и не надо уже ничего на участке убирать", — рассказала Воронова.

Кроме того, траву жгут ради золы, чтобы потом ей удобрять почву. При этом она не влияет на количество урожая.

"Садоводы постоянно слышат про золу в интернете. И они считают, что все, что ни подожги, подойдет. Но полезна для почвы зола только от березовых дров. Можно растопить ими печку в доме, они перепреют день-два, а после этого использовать для удобрения почвы", — резюмировала эксперт.

По закону за поджог травы на участке без какого-либо ущерба полагается штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

При этом, по мнению юриста Василия Воробьева, такими штрафами никого не напугать. Чтобы граждане проявляли ответственность, размер взыскания необходимо увеличить. Как минимум до 10-30 тысяч рублей.

"Но самым действенным способом было бы изъятие земельного участка у собственника в случае злостного нарушения. Если бы это было предусмотрено, люди явно относились бы к поджогу травы осторожнее", — пояснил юрист.