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Эксперт рассказал, чем пал травы вреден для почвы

Общество

Пал травы вреден для почвенной микрофлоры. Также из-за ее поджога гибнут полезные насекомые. Об этом пишет Москва 24 со ссылкой на эксперта Союза садоводов России Ольгу Воронову.

Эксперт рассказал, чем пал травы вреден для почвы

Цель поджогов во многих случаях — это борьба дачников с сорняками. Но это бесполезное занятие, считает Воронова — корни все равно остаются в земле.

"Несколько лет назад я пообщалась с жителем одной деревни, который жег траву фанатично каждый год. И мы его боялись, буквально уже стояли со шлангами. Причем он жег траву и у себя на участке, и вокруг него. На вопрос, зачем он это делает, ответил, что ведь надо же что-то делать: якобы поджег траву — и не надо уже ничего на участке убирать", — рассказала Воронова.

Кроме того, траву жгут ради золы, чтобы потом ей удобрять почву. При этом она не влияет на количество урожая.

"Садоводы постоянно слышат про золу в интернете. И они считают, что все, что ни подожги, подойдет. Но полезна для почвы зола только от березовых дров. Можно растопить ими печку в доме, они перепреют день-два, а после этого использовать для удобрения почвы", — резюмировала эксперт.

По закону за поджог травы на участке без какого-либо ущерба полагается штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

При этом, по мнению юриста Василия Воробьева, такими штрафами никого не напугать. Чтобы граждане проявляли ответственность, размер взыскания необходимо увеличить. Как минимум до 10-30 тысяч рублей.

"Но самым действенным способом было бы изъятие земельного участка у собственника в случае злостного нарушения. Если бы это было предусмотрено, люди явно относились бы к поджогу травы осторожнее", — пояснил юрист.

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Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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