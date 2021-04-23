Жители Подмосковья проведут выходные в "холодном мешке"

Жителей Московского региона ожидают холодные и дождливые выходные, сообщил в эфире "Радио 1" руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.

"Если говорить в общем, то на выходные практически вся Европейская территория России, да и Центральная и Восточная Европа окажется в таком холодном мешке. Если коснуться деталей, то сегодня утром фронтальный раздел, который принесёт нам эту холодную погоду, прослеживается между Москвой и Смоленском", — сообщил синоптик.

Кроме того, ожидается около 20 мм осадков, что составляет примерно половину месячной нормы.

В субботу воздух в столичном регионе прогреется до +8 градусов. В ночь на воскресенье и в ночь на понедельник в пониженных местах, особенно на востоке Подмосковья, даже могут быть заморозки.

В субботу ожидаются самые интенсивные осадки. В воскресенье, в понедельник и во вторник ожидаются дождь и мокрый снег.

Также обильные осадки ожидаются 29 и 30 апреля. Дожди могут быть и 1 мая. А вот на Пасху — 2 мая — погода обещает быть солнечной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.