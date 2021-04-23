Навальный прекратил голодовку через 24 дня после отказа от пищи

Оппозиционер объяснил, что добился оказания медицинской помощи.

Алексей Навальный сравнил себя с Алисой из "Страны чудес".

"Здесь надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее. Я бежал, старался, падал, объявлял голодовку, но всё равно без вашей помощи только расшиб себе лоб", — написал блогер в своём Instagram.

Навальный отметил, что ранее на его законные просьбы о диагнозе ему в лицо только смеялись.

Теперь ситуация, по словам оппозиционера, изменилась. ⠀

"Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения", — рассказал о своей победе оппозиционер.

Навальный отметил, что вердикт врачей был весьма тревожным.

"Анализы показывают: "Через минимальное время лечить будет некого”, — написал блогер.

Выходить из голодовки оппозиционер планирует постепенно.

"По правилам это займёт те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее", — отметил мятежный заключённый.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.