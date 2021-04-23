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Навальный прекратил голодовку через 24 дня после отказа от пищи

Общество

Оппозиционер объяснил, что добился оказания медицинской помощи.

Навальный прекратил голодовку через 24 дня после отказа от пищи

Алексей Навальный сравнил себя с Алисой из "Страны чудес".

"Здесь надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее. Я бежал, старался, падал, объявлял голодовку, но всё равно без вашей помощи только расшиб себе лоб", — написал блогер в своём Instagram.

Навальный отметил, что ранее на его законные просьбы о диагнозе ему в лицо только смеялись.

Теперь ситуация, по словам оппозиционера, изменилась. ⠀

"Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения", — рассказал о своей победе оппозиционер.

Навальный отметил, что вердикт врачей был весьма тревожным.

"Анализы показывают: "Через минимальное время лечить будет некого”, — написал блогер.

Выходить из голодовки оппозиционер планирует постепенно.

"По правилам это займёт те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее", — отметил мятежный заключённый.

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Какие врачи осмотрели Навального и почему ему нужно срочно прекращать голодовку
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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