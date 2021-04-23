В мясной ассоциации рассказали, как сэкономить при покупке шашлыка

Средний чек на список товаров, которые нужны при приготовлении шашлыка за год в России вырос на четверть. Об этом сообщает Москва 24. Стоимость "шашлычного набора" (в него входит мангал, шампуры, розжиг и 1 килограмм замаринованного мяса) обойдется в среднем в 1958 рублей, сообщает издание.

В преддверии длинных майских выходных руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин дал советы, как выбрать качественное мясо, и при этом сэкономить деньги.

Самый сочный и мягкий шашлык получается из свиной шеи. Но, чтобы "удешевить" конечный продукт, можно выбрать и другие части туши.

"У свиньи есть лопатка, окорок, грудинка — если их хорошо мариновать, то они будут такими же нежными и вкусными, ничуть не хуже", — подчеркнул Юшин.

Вторая рекомендация — приобретать мясо в сетевых магазинах. Там, по словам эксперта лучше соблюдаются нормы хранения продуктов. А готовый — замаринованный шашлык покупать в вакуумной упаковке или герметичной посуде.

Чтобы сэкономить деньги все же выгодней покупать мясо и специи отдельно и уже самим дома мариновать шашлык.

Как вариант простого и вкусного маринада Юшин назвал лимон и лук.

Приготовление шашлыков разрешено в специально отведенных для этого зонах. Использовать необходимо мангалы и решетки. За разведение огня в неположенном месте предусмотрен штраф.

Сегодня Владимир Путин объявил, что майские выходные в этом году продлятся с 1 по 11 число включительно.