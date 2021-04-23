Яму на дороге под Челябинском заложили матрасами

Ватными матрасами заложили яму на дороге в селе Миасское Челябинской области. Об этом пишет URA.RU. Фото размещено в группе в социальной сети "ВКонтакте". В местном паблике, матрасы окрестили "нанотехнологиями". Глава села Алексей Липп пояснил, что это такая шутка местных жителей.
"Подрядчик буквально вчера срезал асфальт и приостановил работы на ночь по техническим причинам, а какие-то шутники тут же закрыли этот участок матрасами. Уже к обеду дорожники сделали половину работ", — сообщил он.
Липп добавил, что на данном участке дороги идут ремонтные работы. И там установлены соответствующие знаки. При этом, пожаловался чиновник, опознавательные знаки быстро украли. И посоветовал шутникам активнее принимать участие в жизни села.
"Как на субботник выйти, так нет никого, а как шутить — так, пожалуйста. Пусть лучше не мешают работать, для людей же стараемся побыстрее закончить укладку асфальта", — заявил он.
Что касается матрасов, то они пролежали в яме совсем недолго, заключил глава села.
Фото из группы во "ВКонтакте" "Миасское_Live [СЛУШОК]"
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