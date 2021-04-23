Закон о домашнем насилии могут не успеть принять до лета

Поправки в УК РФ об ужесточении наказания за домашнее насилие, скорее всего, будут рассматривать в осеннюю сессию — раньше не успеют.

Так заявил "Известиям" первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

9 апреля российский Конституционный суд признал неконституционной статью 116.1 УК РФ, так как та "не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость".

Таким образом, в шестимесячный срок необходимо силами парламента данную статью изменить. Может появиться охранный ордер, не допускающий насильника к жертве в течение определенного времени.

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