Закон о домашнем насилии могут не успеть принять до лета

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Поправки в УК РФ об ужесточении наказания за домашнее насилие, скорее всего, будут рассматривать в осеннюю сессию — раньше не успеют.

Так заявил "Известиям" первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

9 апреля российский Конституционный суд признал неконституционной статью 116.1 УК РФ, так как та "не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость".

Таким образом, в шестимесячный срок необходимо силами парламента данную статью изменить. Может появиться охранный ордер, не допускающий насильника к жертве в течение определенного времени.

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Побои и бытовое насилие: как защитить себя
Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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