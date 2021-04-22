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Юристы Пригожина ждут возвращения Милова из Европы

Общество

Слушания по иску бизнесмена Евгения Пригожина к стороннику блогера Алексея Навального Владимиру Милову были перенесены. В пресс-службе компании "Конкорд" сообщили, что судебные заседания пройдут в конце мая.

Юристы Пригожина ждут возвращения Милова из Европы

В Черемушкинском столичном районном суде прошли два слушания по иску петербургского предпринимателя к Навальному и Милову, уточнили в пресс-службе компании "Конкорд". Речь идет об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя. Пригожин обвиняет блогеров в распространении ложной и порочащей его репутацию информации, которая была опубликована в соцсети Twitter и на канале "Навальный Live" в YouTube (дела № 02-1550/2021 и № 02-3251/2021).

"По просьбе представителя Милова суд перенес слушание по делу №02-3251/2021 на 31 мая, чтобы предоставить возможность ответчику сформировать позицию уточненных исковых требований. По делу №02-1550/2021 в целях сбора доказательственной базы, заседание перенесено на 25 мая", — говорится в сообщении.

Сам блогер ранее обещал повторить свои громкие оскорбительные заявления в суде, о чем он писал в своем Twitter, однако сами судебные заседания проигнорировал. Тем не менее, в юридической компании "Конкорд" ожидают, что Милов все же выполнит обещание и приедет в Москву на предстоящее заседание.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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