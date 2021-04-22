Глава ФЗНЦ призвал экспертов ООН к конструктивному диалогу

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей в своем телеграм-канале заявил, что эксперты Рабочей группы ООН по использованию наемников продолжают публиковать недостоверную информацию, наносящую ущерб по репутации России. С таким заявлением социолог выступил после того, как арабский канал Al Aan TV, вещающий из ОАЭ, показал фильм "Профессия-убийца".

По словам Шугалея, фильм рассказывает о "ЧВК Вагнера", якобы учиняющих зверства и внесудебные казни. Президент ФЗНЦ отметил, что, если в анонсе говорит важный человек из ООН, то любой человек верит и продолжает смотреть, однако никаких свидетельств нет.

"Фильм закончился. Свидетельств -нет. Зато в конце есть более подробное выступление госпожи Сорчи Маклауд (Sorcha MacLeod), в котором она выражает обеспокоенность тем, что наемники ЧВК Вагнера принимают участие в боевых действиях в Ливии", — добавил Шугалей.

По мнению социолога, экспертам организации такого серьезного уровня нельзя выступать с бездоказательными обвинениями, поскольку как авторы расследования они претендуют на истину в последней инстанции. При этом, по словам эксперта, они не предоставляют никаких достоверных фактов.

Шугалей также обратился к Маклауд и потребовал предоставить конкретные подтверждения бессудных убийств со стороны "ЧВК Вагнера". По его словам, если они будут, Россия первой осудит преступления. Кроме того, социолог напомнил, что лично два года провел в Ливии, где сначала проводил научное исследование, а потом сидел в тюрьме.

"И самое главное, чему научило время, проведенное в этой стране — никогда не давать своих личностных оценок всему там происходящему", — заявил президент ФЗНЦ.

Шугалей заявил, что Фонд защиты национальных ценностей направил обращение постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе в Рабочую группу ООН с предложением ужесточения требований к публичным выступлениям. По его мнению, необоснованные заявления не работают на дело мира, а конструктивный диалог закончит тиражирование непроверенной информации о России.