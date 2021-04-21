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В РАН назвали самые востребованные профессии будущего

Общество

В будущем возрастёт потребность в математиках, физиках, химиках, биологах, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" вице-президент РАН Ирина Донник.

В РАН назвали самые востребованные профессии будущего

"Профессии будущего заманчивы, но они не будут носить массового характера. Другой вопрос, что мы должны готовить агрономов с навыками IT, роботизации, автоматизации обязательно. Но этого можно достигнуть после базового образования постдипломным", — пояснила она.

Также Донник сообщила, в настоящее время в России не хватает 100 тыс. IT-специалистов, а через десять лет потребность в айтишниках возрастёт до миллиона.

Ирина Донник считает, что нужно увеличить количество практических занятий в вузах, а деятелям науки получить дополнительное образование в сфере информационных технологий.

"Но при этом в своё время почему-то посчитали, что специалистов IT нужно готовить только в профильных вузах, и все непрофильные организации, например сельскохозяйственные, медицинские, в них убрали специальности, когда готовили информатиков именно для своих отраслей", — сказала она.

 

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