Семьям, в которых есть дети школьного возраста, единоразово выплатят по 10 000 рублей на каждого ученика. Об этом сообщил Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.
Также глава государства поручил произвести такую выплату и для семей, где растут будущие первоклассники, "на ребят, которые в этом году только пойдут учиться". Родители получат выплату в середине августа, добавил глава государства.
"Им необходимо помочь собрать ребенка в школу", — пояснил Путин.
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