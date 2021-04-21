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Путин: семьи, в которых есть школьники, получат по 10 000 рублей

Общество

Семьям, в которых есть дети школьного возраста, единоразово выплатят по 10 000 рублей на каждого ученика. Об этом сообщил Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.

Также глава государства поручил произвести такую выплату и для семей, где растут будущие первоклассники, "на ребят, которые в этом году только пойдут учиться". Родители получат выплату в середине августа, добавил глава государства.

"Им необходимо помочь собрать ребенка в школу", — пояснил Путин.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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