Путин ввёл новое пособие для беременных женщин

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил ввести новый вид помощи беременным женщинам.
Женщины, которые встанут на учёт на ранних сроках беременности и окажутся в сложной жизненной ситуации получат ежемесячное пособие в размере 6 350 рублей в среднем по России.
Кроме того, больничный по уходу за ребёнком до семи лет включительно будет оплачен в размере 100% от заработка. Сейчас процент больничного зависит от стажа работника.
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