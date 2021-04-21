Президент России Владимир Путин во время послания к федеральному собранию обратился к гражданам РФ с призывом поддержать вакцинацию от коронавиурса.
"Сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет", - заявил президент.
Ранее сам президент провакцинировался от коронавируса. Вторую прививку Владимир Путин получил на прошлой неделе. Президент сообщил, что перенёс прививку без последствий.
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