Путин обратился к россиянам: "Сделайте прививку"

Президент России Владимир Путин во время послания к федеральному собранию обратился к гражданам РФ с призывом поддержать вакцинацию от коронавиурса.

"Сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет", - заявил президент.

Ранее сам президент провакцинировался от коронавируса. Вторую прививку Владимир Путин получил на прошлой неделе. Президент сообщил, что перенёс прививку без последствий.