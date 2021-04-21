Елизавета II определилась, на чьей она стороне в противостоянии внуков

Королева Великобритании ясно дала понять, кого она поддерживает в конфликтной ситуации.

Принц Гарри покинул Меган Маркл, которая осталась в США, и отправился на похороны деда — принца Филиппа. Королева Елизавета II поддержала сторону принца Уильяма в его ссоре с братом Гарри.

Особенно ситуация обострилась после скандального заявления Меган Маркл, обвинившей королевскую семью в расизме.

"Королева дала ясно понять своим старшим советникам, что она едина с Чарльзом и Уильямом", — цитирует слова источника, близкого к королевской семье, издание Daily Mail.

Монаршая семья не одобрила отъезд принца Гарри с Меган Маркл в США. Гарри лишился финансовой поддержи именитых родственников, а принц Чарльз и вовсе не разговаривал с наследником несколько месяцев.

После скандального интервью американской журналистке Опре Уинфри конфронтация в монаршей семье усилилась.

Журналисты заметили, что некоторые члены монаршей династии проигнорировали появление Гарри на похоронах принца Филиппа. Дядя и тётя скандального отпрыска — принцесса Анна и принц Эдвард — демонстративно не поздоровались с племянником.

Пресса заметила, что после траурной церемонии принц Гарри уединился с принцем Уильямом. Британцы надеются, что скорбное событие поможет восстановить мир в королевской семье.

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