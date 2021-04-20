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"Супермаркеты для бедных" не всегда предлагают товар по низкой цене

Общество

Супермаркеты, которые позиционируют себя как "магазины с низкими ценами" не всегда предлагают товар более низкий по цене, нежели маркеты более высокого класса. Об этом пишет "Свободная Пресса" со ссылкой на экспертов.

"Супермаркеты для бедных" не всегда предлагают товар по низкой цене

"Все эти модели настраиваются очень точечно. Сетевики же не лыком шиты, они день и ночь с калькуляторами наперевес дотошно высчитывают до десятого знака после запятой, где и как им можно заработать вплоть до каждого микрорайона, если не до каждой улицы", — отметил президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Якобы более низкая цена ставится для того, чтобы люди с невысоким доходом не ходили по другим магазинам и не искали более качественные товары, пишет издание.

По словам специалистов, товары в магазинах эконом-класса, часто по своему составу напоминают "набор юного химика".

"Производитель же должен получить какую-то свою маржу, чтобы жить и желательно еще развиваться. Вот и приходится ему собирать свои продукты буквально из элементов таблицы Менделеева, чтобы его не вытеснил с рынка, куда крайне трудно попасть, другой, более сговорчивый и покладистый "химик". Результат, как говорится, немного предсказуем, учитывая, что конкурентов с альтернативными сетями продаж у нынешнего российского ритейла нет", — пояснил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

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Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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