Медики рассказали, как скоро восстановится сон после COVID-19

Одно из последствий коронавируса у пациентов — это нарушение сна. По данным медицинских экспертов в ходе пандемии число пациентов с таким недугом выросло на 40%.

"Свободная пресса" собрала мнения и советы экспертов о том, почему выросла статистика и как вернуться к нормальному сну.

Причины, по мнению экспертов разные — и психологические и физиологические.

К первым относят тревогу во время пандемии. Нервозность, боязнь неизвестности, а также переживания по поводу потери работы для многих стали причиной нарушения сна. Такой точки зрения придерживается врач-психотерапевт АО "Медицина", член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов. Также по его словам, на качество сна повлияло отсутствие достаточного количества свежего воздуха в квартирах, нехватка витаминов, снижение физической активности и так далее.

Лекарства, которые применяют при лечении COVID-19 также могут повлиять на качество сна, предполагает руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносов Александр Калинкин.

По мнению вирусолога, доктора биологических наук, профессора Александра Шестопалова, причина бессонницы может крыться в том, что "когда вирус воздействует на нервные окончания и человек теряет вкус и обоняние, это также отражается и на работе всего мозга, в том числе и на том, как пациент спит".

Симптомы нарушения сна при постковидном синдроме длятся до года. Но хорошая новость в том, что сон постепенно нормализуется. А как скоро — это зависит от правильно подобранной терапии и особенностей организма отдельно взятого пациента.