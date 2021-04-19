У Facebook появится аналог Clubhouse

Популярную во всем мире соцсеть Facebook снабдят новыми сервисами, среди которых аудиочат – аналог Clubhouse.

С его помощью можно общаться друг с другом аудиосообщениями в специальных «комнатах», причем администрировать некоторые из них будут известные люди, которые смогут дискутировать о чем-либо как с поклонниками, так и прочими публичными личностями. Появится также функции делать обожаемым персонам донаты.

Сервис будет также доступен в приложении Messenger.

Помимо этого, появится возможность слушать подкасты прямо в Facebook – во время его использования или же когда соцсеть находится в фоновом режиме. А формат Soundbites даст возможность обмениваться короткими аудиосообщениями на собственной странице с друзьями.

В марте Facebook анонсировал запуск облегчённой версии Instagram.

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