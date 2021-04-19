Билет и Король Лев: раскрыты самые странные имена жителей Подмосковья

Многие современные родителя стремятся дать ребёнку какое-нибудь редкое имя. Данная тенденция начинает набирать популярность и в Подмосковье, где самыми необычными именами стали Ричард, Святогор, Себастьян, а также Нонна, Мальвина и Сильва-Мария.

О том, что движет людьми, которые хотят назвать себя или своё чадо необычным именем, выяснил корреспондент "Радио 1".

В Орехово-Зуеве на свет появилась девочка, которую назвали Россия. Отец ребёнка решил таким образом выразить свою любовь к родине.

Семья из Волоколамска с фамилией Король назвала своего сына Львом. Кроме отчества, в паспорте указано Король Лев.

В семье жителей Подмосковья Колесниковых уже стало традицией называть детей старинными именами. Так, одного из сыновей назвали Никанором.

"Имя у сынишки древнерусское. Обозначает — видящий победу. Так звали еще моего прадеда", — пояснила мать ребёнка Мария Колесникова.

Любители скандинавской культуры из Можайска решили назвать своего ребёнка Иваром, в честь вождя датских викингов.

В Электростали живёт девушка по имени Михрибанум. Оно означает "любимая", "луноликая", "добродушная". При первом знакомстве могут возникнуть трудности с правильным произношением имени, но девушка придумала сокращённые варианты — Михри, Мика, Банум.

21-летний Билет Марсельевич (урождённый Роман) уже не раз меняет своё имя. До того, как стать Билетом, молодой человек был Пельменем. В преддверии покупки собственного жилья парень хочет снова сменить имя, которое, скорее всего, будет связано с недвижимостью.

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