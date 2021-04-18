Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа трогательное письмо

Послание королева подписала своим детским прозвищем: Лиллибет.

Вчера прошли скромные похороны принца Филиппа.

Елизавета II написала покойному супругу некое послание, содержание которого осталось для всех тайной.

Единственное, что смогли заметить присутствующие, это подпись на листе бумаги, исписанным от руки.

"От Лиллибет", — с этих слов начиналось письмо королевы.

Дело в том, что Елизавета не могла выговаривать в детстве своё имя, поэтому называла себя Лиллибет.

Это милое прозвище закрепилось за девочкой. Так называл супругу и сам принц Филипп.

Как сообщает People, свинцовый гроб герцог Эдинбургский накрыли его личным штандартом. На фамильное полотно монарха положили его саблю, флотскую фуражку и венок из белых цветов, который заботливо выбрала сама вдова. Рядом с венком королева опустила письмо,

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