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В Великобритании прощаются с принцем Филиппом

Общество

Сам герцог Эдинбургский дал особые распоряжения по поводу своих похорон. 

В Великобритании прощаются с принцем Филиппом

Принц Филипп при жизни пожелал, чтобы ему не устраивали помпезных похорон. Он хотел. что церемония прощания с ним прошла тихо и скромно. 

Родственники монаршей особы прислушались к пожеланиям старейшего представителя королевской фамилии. 

Стало известно, что на похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа приглашены лишь тридцать человек. 

Траурная церемония, которая будет транслироваться по британскому, телевидению. началась в 17:00 по московскому времени в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке недалеко от Лондона.

Похороны мужа королевы решено провести не по государственному образцу.

С особым пафосом британская нация провожала адмирала Нельсона и Уинстона Черчилля. Принца Филиппа похоронят по протоколу, который применялся на церемониях погребения принцессы Дианы и Маргарет Тэтчер.

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Похороны принца Филиппа: прямая трансляция
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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