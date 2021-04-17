Сам герцог Эдинбургский дал особые распоряжения по поводу своих похорон.
Принц Филипп при жизни пожелал, чтобы ему не устраивали помпезных похорон. Он хотел. что церемония прощания с ним прошла тихо и скромно.
Родственники монаршей особы прислушались к пожеланиям старейшего представителя королевской фамилии.
Стало известно, что на похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа приглашены лишь тридцать человек.
Траурная церемония, которая будет транслироваться по британскому, телевидению. началась в 17:00 по московскому времени в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке недалеко от Лондона.
Похороны мужа королевы решено провести не по государственному образцу.
С особым пафосом британская нация провожала адмирала Нельсона и Уинстона Черчилля. Принца Филиппа похоронят по протоколу, который применялся на церемониях погребения принцессы Дианы и Маргарет Тэтчер.
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