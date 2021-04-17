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Почему Меган Маркл и принцу Гарри прочат расставание?

Общество

Известный британский шоумен убеждён. что брак принца и актрисы не будет долгим.

Почему Меган Маркл и принцу Гарри прочат расставание?

В Британии недолюбливают Меган Маркл за то, что та якобы рушит консервативные устои, принятые в королевской семье.

Маркл, которой удалось завоевать сердце принца Гарри, предрекают развод с представителем монаршей фамилии.

Знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон уверен, что брак, который вызвал столько шума. обречён.

"История Гарри и Меган — это эпическая история любви, и я желаю им удачи, но я искренне опасаюсь, что у неё не будет счастливого конца", — заявлял ранее Кларксон в интервью изданию The Sun.

Он считает, что представление Маркл о жизни в королевской семье сильно искажены. Телеведущий отметил, что Меган, вероятно. представляла, что будет "кататься на золотых единорогах и ласково улыбаться грязным плебеям".

В действительности же, женщина столкнулась с суровой реальностью.

"Для нее стало сюрпризом, что в составе королевской семьи однажды, дождливыми утром вторника, пришлось ехать в Карлайл на чем-то, что называется "поездом" … Я не буду судить ее за это. Людям разрешено увольняться с работы, которая им не нравится", — передаёт слова Кларксона Daily Star.

Телеведущий считает, что через несколько лет Маркл будет позировать фотографам "одна за пределами Тадж-Махала или сидя на задней части яхты плейбоя в Средиземном море".

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лавные моменты интервью принца Гарри и Меган Маркл на русском языке
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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