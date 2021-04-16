Российские учителя поделились мнением о выборе тем для сочинений к ЕГЭ

15 апреля более 37 тыс. 11-классников Москвы и Московской области написали итоговое сочинение. От результата работы зависит допуск к ЕГЭ.

Выбор тем в интервью изданию Москва 24 прокомментировали заслуженные учителя России.

Школьникам было предложено письменно ответить на следующие вопросы:

"Какого человека можно по праву назвать героем?";

"Согласны ли вы с утверждением М. Горького: "Человека создает его сопротивление окружающей среде"?";

"Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей";

"Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль?";

"Какие черты моего поколения я считаю положительными?".

Ребята были довольны, что в качестве тем сочинения были предложены вопросы, которые они разбирали в течение года, сообщила в беседе с изданием заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ ЦО № 1409 Ирина Ильичёва.

Её коллега, заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры "Современная филология в преподавании литературы в школе" НИУ ВШЭ Евгения Абелюк придерживается другого мнения.

"Я за сочинения другого рода, когда, например, дети пишут по небольшому незнакомому тексту — незнакомому в том числе и учителю. Тогда ребёнок проявляет себя как читатель, это может быть интересно. А во-вторых, учитель не знает, какой будет текст, и не натаскивает на определённый экзамен, а учит читать. Это совершенно другой тип экзамена", — пояснила она.

Такой формат сочинения, по мнению педагога, позволит вступить в диалог с автором и понять его мысли, на что и должен быть направлен курс русской литературы.

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