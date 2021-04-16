Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доход премьер-министра за 2020 год вырос на 9,3%
Петербуржцев будут прививать от COVID-19 на дому
Выделенные на туристический кешбэк деньги закончились за месяц
Сказки глазами психолога: про Мальвин
Диетолог предупредила об опасности употребления продуктов с плесенью
Охотовед рассказал об опасных обитателях подмосковных лесов
CAS простил американца Коулмана за пропуск трёх допинг-тестов
Санкции вынудят ЦБ быстрее повышать ключевую ставку
"Барселона" предложила Месси новый контракт с меньшей зарплатой

Российские учителя поделились мнением о выборе тем для сочинений к ЕГЭ

Общество

15 апреля более 37 тыс. 11-классников Москвы и Московской области написали итоговое сочинение. От результата работы зависит допуск к ЕГЭ.

Российские учителя поделились мнением о выборе тем для сочинений к ЕГЭ

Выбор тем в интервью изданию Москва 24 прокомментировали заслуженные учителя России.

Школьникам было предложено письменно ответить на следующие вопросы:

  • "Какого человека можно по праву назвать героем?";
  • "Согласны ли вы с утверждением М. Горького: "Человека создает его сопротивление окружающей среде"?";
  • "Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей";
  • "Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль?";
  • "Какие черты моего поколения я считаю положительными?".

Ребята были довольны, что в качестве тем сочинения были предложены вопросы, которые они разбирали в течение года, сообщила в беседе с изданием заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ ЦО № 1409 Ирина Ильичёва.

Её коллега, заслуженный учитель России, преподаватель магистратуры "Современная филология в преподавании литературы в школе" НИУ ВШЭ Евгения Абелюк придерживается другого мнения.

"Я за сочинения другого рода, когда, например, дети пишут по небольшому незнакомому тексту — незнакомому в том числе и учителю. Тогда ребёнок проявляет себя как читатель, это может быть интересно.

А во-вторых, учитель не знает, какой будет текст, и не натаскивает на определённый экзамен, а учит читать. Это совершенно другой тип экзамена", — пояснила она.

Такой формат сочинения, по мнению педагога, позволит вступить в диалог с автором и понять его мысли, на что и должен быть направлен курс русской литературы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Выпускники 11-х классов пишут сегодня итоговое сочинение
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca
Сезон туризма переносится в Россию, но только частично
На курорте "Роза Хутор" состоялось открытие обновленной Аллеи славы
Доход премьер-министра за 2020 год вырос на 9,3%
Петербуржцев будут прививать от COVID-19 на дому
Выделенные на туристический кешбэк деньги закончились за месяц
Сказки глазами психолога: про Мальвин
Диетолог предупредила об опасности употребления продуктов с плесенью
Охотовед рассказал об опасных обитателях подмосковных лесов
CAS простил американца Коулмана за пропуск трёх допинг-тестов
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Василий Амирджанов Группе "Ногу свело" сорвали гастрольный тур Василий Амирджанов Любовь Степушова Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
США и Канада. Новости и аналитика
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
Россия практически избавилась от долгосрочных гособлигаций США
Долговой рынок
Россия практически избавилась от долгосрочных гособлигаций США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников