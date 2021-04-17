Навальный объяснил, почему к нему не пускают врача

Блогер уверен, что в тюрьме опасаются оценки независимого медика, так как его здоровье возможно подкосила история с отравлением.

Алексей Навальный, который две недели отказывается от пищи в связи с голодовкой, предположил, что ему отказывают в его законном праве на осмотр независимым гражданским врачом по двум причинам.

"А ответ-то простой, хоть и состоит из двух частей: а) они боятся, что выяснится, что происходящая потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением. Тем, старым. Или каким-то новым, я уж не удивлюсь б) общее правило заключения в том, что человек для системы — раб. Тем более политзаключенный. ему всегда и во всем положено отказывать. А если протестует, то лучше принудительно кормить, чем выполнять законные требования", — написал оппозиционер в Instagram.

Навальный уверяет, что протестует, желая отстоять не только свои права, но и права сотен тысяч таких же заключённых, как и он сам.

"Голова моя сильно кружится, но пока хожу, потому что чувствую вашу поддержку. Спасибо! ", — написал блогер в заключение.

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