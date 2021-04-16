На курорте "Роза Хутор" состоялось открытие обновленной Аллеи славы

Сегодня, 16 апреля, на курорте "Роза Хутор" состоялась церемония открытия обновленной "Аллеи славы", которая посвящена выдающимся достижениям отечественных спортсменов-олимпийцев. Аллея предстала перед жителями и туристами края в новом формате.

"Аллею славы" торжественно открыли 4-кратный Олимпийский чемпион, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и генеральный директор "Роза Хутор" Александр Белокобыльский. Первым свою медаль получил глава ОКР.

Еще в период подготовки к Олимпийским Играм пришла идея создания специальной инсталляции в честь олимпийских чемпионов. И в феврале 2015 года была открыта "Аллея чемпионов". В брусчатку центральной площади были вмонтированы персональные золотые звезды легендарных спортсменов. Первые из них получили имена знаменитых олимпийцев — Лидии Скобликовой, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. Традиция продолжалась и на курорте были установлены звезды других прославленных спортсменов. Но по причине того, что со временем внешний вид звезд претерпел значительные изменения, было принято решение воссоздать аллею в обновленном формате.

16 апреля 2021 года жителям и гостям курорта представили новую Аллею славы. Ее авторами стали архитектор Алексей Душкин и скульптор Филипп Рукавишников. Золотые медали, на которых изображены герои-олимпийцы и перечислены их спортивные достижения, в оправе из оливковых ветвей украсили ограждение набережной реки Мзымты.

Президент ОКР Станислав Поздняков

Всего на Аллее славы "Розы Хутор" установлены 25 персональных медалей великих отечественных спортсменов-олимпийцев. Свои медали лично открыли олимпийские чемпионы Светлана Ишмуратова, Александр Зайцев, Светлана Хоркина, Анатолий Старостин, Светлана Журова, Галина Горохова.

Как отметил в ходе церемонии президент ОКР Станислав Поздняков: "Аллея славы "Роза Хутор" — это интересный, во многом уникальный и важный проект, который поддерживает интерес и уважение к отечественному спорту у широкой аудитории и придает дополнительный стимул болеть за российских спортсменов, поддерживать их и узнавать о них как можно больше. Аллея славы несет, в том числе и просветительскую миссию, сохраняя олимпийское наследие и память о достижениях наших выдающихся олимпийцев".

Аллея славы будет расти и развиваться, руководство курорта и дальше планирует устанавливать новые персональные медали в честь великих отечественных спортсменов.