Пригожин готовит новый иск к Соболь и Милову за клевету

Юристы "Конкорда" дали правовую оценку заявлениям Владимира Милова и Любови Соболь в отношении бизнесмена Евгения Пригожина. Высказывания были проверены на наличие сведений, порочащих репутацию предпринимателя.
В сообщении пресс-службы "Конкорда" сказано, что юристы обнаружили в публикациях основания для подачи заявления о возбуждении уголовного дела за клевету. Известно, что в ближайшее время документы будут переданы в правоохранительные органы.
Кроме того, пресс-служба компании Пригожина сообщила, что 30 марта 2021 года было возбуждено уголовное дело по заявлению предпринимателя в отношении Леонида Волкова по факту совершения аналогичного преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ "Клевета".
Ранее Пригожин выиграл иск о защите деловой репутации у Владимира Милова. Суд обязал последнего выплатить компенсацию в размере 350 тыс. рублей.
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