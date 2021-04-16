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Пригожин готовит новый иск к Соболь и Милову за клевету

Общество

Юристы "Конкорда" дали правовую оценку заявлениям Владимира Милова и Любови Соболь в отношении бизнесмена Евгения Пригожина. Высказывания были проверены на наличие сведений, порочащих репутацию предпринимателя.

Пригожин готовит новый иск к Соболь и Милову за клевету

В сообщении пресс-службы "Конкорда" сказано, что юристы обнаружили в публикациях основания для подачи заявления о возбуждении уголовного дела за клевету. Известно, что в ближайшее время документы будут переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, пресс-служба компании Пригожина сообщила, что 30 марта 2021 года было возбуждено уголовное дело по заявлению предпринимателя в отношении Леонида Волкова по факту совершения аналогичного преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ "Клевета".

Ранее Пригожин выиграл иск о защите деловой репутации у Владимира Милова. Суд обязал последнего выплатить компенсацию в размере 350 тыс. рублей.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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