В Гидрометцентре спрогнозировали погоду на лето

Столичное лето в этом году будет в пределах температурной нормы и без избыточных осадков. Об этом пишет Москва 24 со ссылкой на прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Однородной погоды ждать не стоит. Будут и вспышки тепла и холодные дождливые периоды. При этом по предварительному прогнозу "в умеренных широтах европейской части России, в частности в Московском регионе, температурный режим ожидается около и выше нормы", — отметил он.

Благоприятным назвала прогноз на лето в столице и главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Что касается загара, мы загораем в основном тогда, когда у нас отсутствует облачность. Гидрометцентр прогнозирует осадки в пределах нормы, то есть не будет избытка дождей, а это означает меньшее количество пасмурных дней. То есть мы получим достаточное количество ультрафиолетовых лучей, чтобы загореть", — сказала Позднякова.

Любители дачи тоже смогут найти в течение лета благоприятные дни. Хотя, по мнению специалистов, теплолюбивые культуры вырастить не получится.