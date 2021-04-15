Бутилированная или из-под крана: какую воду пить?

Многие россияне предпочитают покупать воду в магазине. О том, насколько она отличается от воды из-под крана, в интервью "Правде.Ру" рассказала научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова.

"Бутилированная питьевая вода имеет маркировку ГОСТ, следовательно, в ней не должно быть никаких вредных бактерий. Она должна содержать определённое количество солей кальция, магния. Если вода предназначена для питья, то все эти физико-химические параметры должны соответствовать ГОСТу", — пояснила эксперт.

Что касается воды из-под крана, то она тоже соответствует ГОСТу, но другому, так как относится к иной категории, отметила Денисова. Но в любом случае эта вода проходит контроль на отсутствие опасных бактерий и вредных примесей.

"К бутилированной воде предъявляются более жёсткие критерии. Хотя и та, и та безопасны. В них не содержатся тяжёлые металлы и какие-либо бактерии. Теоретически воду из-под крана можно использовать и для приготовления пищи, если нет специального указания", — пояснила собеседница "Правды.Ру".

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