"Скопинскому маньяку" грозит новое наказание

Виктор Мохов, который известен как "Скопинский маньяк", может вернуться обратно в тюрьму. Об этом сообщает телеканал "360". Случится это в том случае, если будет доказана опасность его нахождения на воле для общества и бывших жертв, отметил адвокат Игорь Ким.

"Если Следственный комитет и прокуратура путём следственных действий проведут экспертизы на детекторе лжи и его состояния здоровья, которые покажут, что нахождение Мохова на воле может угрожать обществу, в том числе и бывшим жертвам, то режим его пребывания на воле изменится", — рассказал юрист.

Мохов не явился уже второй раз за месяц на судебное заседание, где рассматривался вопрос ужесточения надзора за ним. Его ситуацию усугубит и несоблюдение административного надзора, отметил Ким.

Административный надзор включает в себя запрет на посещение общественных и массовых мероприятий в течение 6 лет. Если он нарушит его ещё раз за год, то наступит уголовная ответственность.

Ким считает, что Мохов должен быть и под наблюдением медицинских работников.

"По моему мнению, его поведение неадекватное", — сказал он.

Полиция ранее просила запретить маньяку выход в интернет и посещение кафе и баров. Суд не ввел новых ограничений.