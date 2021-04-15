Жители Подмосковья привились от COVID-19 из-за значка

Значок Vaccinated стал причиной сделать прививку от коронавируса для жителя Мытищ Анатолия Алтудина. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Мужчина — фалерист. Теперь его многотысячную коллекцию пополнит и отличительный знак привившегося.

Также с целью собственной выгоды прошел вакцинацию и 80-летний пенсионер из Подмосковья Борис Никишин. Мужчина собирается в Египет заниматься дайвингом. Как только появится возможность, он отправится исполнить мечту. Прививка откроет дорогу за границу. А значок даст понять, что россиянин не опасен для окружающих.

Акцию с раздачей значков проводит газета "Подмосковье сегодня". Она стартовала в ряде муниципалитетов Московской области в начале апреля. Каждый привившийся получает нагрудный отличительный знак.