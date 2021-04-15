Смерть принца Филиппа связали с заявлениями Меган Маркл

Жену принца Гарри упрекнули в том, что её резкие высказывания могли негативно сказаться на здоровье герцога Эдинбургского.

Актриса Меган Маркл, помимо своей воли, настраивает против себя граждан Великобритании.

После конфликта с королевой Елизаветой II и другими представителями монаршей фамилии, Меган и Гарри уехали из Соединённого Королевства и нашли пристанище в США близ города Санта-Барбара.

Даже вдалеке от родственников мужа Меган сумела спровоцировать скандал, дав интервью американской журналистке Опре Уинфри.

В шоу Sunrise сети Seven Network обсуждали поступки Маркл. Актрису раскритиковали за то, что она обвинила представителей монаршей фамилии в расизме.

Иностранные СМИ сообщали, что Елизавета II тяжело восприняла эти нападки. Далее зашла речь о кончине мужа королевы принца Филиппа. Он умер, не дожив пару месяцев до своего 100-летия.

Ведущие шоу увидели вину Маркл в трагедии. Её упрекнули в том, что она запрещает мужу общаться с родственниками и провоцирует скандалы своими громкими заявлениями.

"Меня это просто злит. Меган, заткнись! Закрой свой рот, пока в королевской семье ещё кто-то не умер!" — выразила своё негодование одна из ведущих Sunrise.

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