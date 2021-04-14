Принц Филипп оказался страстным фанатом историй про НЛО

Супруг Елизаветы II коллекционировал книги и статьи о представителях внеземных цивилизаций.

О необычном хобби покойного герцога Эдинбургского рассказали журналисты Соединённого Королевства.

За свою почти вековую жизнь принц Филипп собрал огромную библиотеку с книгами и материалами об НЛО.

Как сообщают британские СМИ, герцог Эдинбургский был подписчиком тематического журнала "Flying Saucer Review" ("Обзор летающих тарелок").

Желание разобраться в загадках Вселенной передалось представителю монаршей фамилии от его дяди, лорда Маунтбеттена. Дядя принца даже делал официальный отчет о космическом корабле, который якобы выбрал местом дислокации его усадьбу Бродлендс в Ромси, Хэмпшир в 1955 году. Подтверждали "визит" инопланетных гостей служащие поместья.

"Я очень горжусь принцем Филиппом, почему бы ему не интересоваться НЛО? Потому что, ради всего святого, к этому следует относиться серьезно, а не легкомысленно. Это явление тысячелетиями сбивало с толку человечество", — цитирует Хэнсона Мetro. co. uk.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.