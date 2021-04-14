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Принц Филипп оказался страстным фанатом историй про НЛО

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Принц Филипп оказался страстным фанатом историй про НЛО

О необычном хобби покойного герцога Эдинбургского рассказали журналисты Соединённого Королевства.

За свою почти вековую жизнь принц Филипп собрал огромную библиотеку с книгами и материалами об НЛО.

Как сообщают британские СМИ, герцог Эдинбургский был подписчиком тематического журнала "Flying Saucer Review" ("Обзор летающих тарелок").

Желание разобраться в загадках Вселенной передалось представителю монаршей фамилии от его дяди, лорда Маунтбеттена. Дядя принца даже делал официальный отчет о космическом корабле, который якобы выбрал местом дислокации его усадьбу Бродлендс в Ромси, Хэмпшир в 1955 году. Подтверждали "визит" инопланетных гостей служащие поместья.

"Я очень горжусь принцем Филиппом, почему бы ему не интересоваться НЛО? Потому что, ради всего святого, к этому следует относиться серьезно, а не легкомысленно. Это явление тысячелетиями сбивало с толку человечество", — цитирует Хэнсона Мetro. co. uk.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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