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Эксперт: Россию ждет третья волна "ковида". Как её избежать?

Общество

Россию может накрыть третья волна коронавируса. Об этом "Свободной Прессе" сообщил председатель правления Общественной организации защиты потребителей медицинских услуг "Здравоохранение" Максим Стародубцев.

Эксперт: Россию ждет третья волна "ковида". Как её избежать?

Основано опасение на примере с ситуацией в штате Амазонас в Бразилии. Там, отметил Стародубцев, как и в России, примерно половина населения переболела пассивно и получила природный иммунитет. Но люди начали заболевать повторно.

"Поэтому-то, кстати, иммунологи всего мира и забили тревогу, настаивая на оперативной вакцинации населения по всему миру, чтобы нивелировать появление новых, более заразных штаммов вируса из-за недостаточно сильного иммунного ответа уже переболевшего ранее носителя", — сообщил эксперт.

Прогнозируемые сроки всплеска заболеваемости — осень этого года.

"А получить мы её можем, как я уже говорил, за счёт повторного инфицирования уже переболевших, как в Бразилии. Кроме того, временный "уход" вируса от человека к домашним животным никто не отменял. Эта угроза более чем серьёзна, если учесть, что первоначально он к человеку от животного и перешёл", — пояснил Стародубцев.

В заключение он отметил, что третья волна по числу заболевших может сравниться с первой. Возможностью избежать такого сценария эксперт назвал массовую вакцинацию населения.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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