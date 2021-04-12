Рогозин возмутился тем, что Госдеп "забыл" про Юрия Гагарина

Очень резко и даже не совсем цензурно отозвался глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на публикацию в аккаунте Госдепартамента США на Facebook "США по-русски".

"В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства", — гласит пост Госдепа, не упоминая имени первого космонавта — Юрия Гагарина, и страны, которая запустила его в космос — СССР.

Прикреплена фотография американского астронавта с флагом Америки на скафандре.

"Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут", — написал в ответ Рогозин.

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