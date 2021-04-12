Владимир Путин предложил увеличить оклады космонавтов

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова напомнила президенту России Владимиру Путину, с каким риском сопряжена профессия космонавта.

На прошедшем в понедельник, 12 апреля, совещании по вопросам развития российской космической отрасли депутат Госдумы Валентина Терешкова поинтересовалась, что планируется сделать для повышения уровня жизни самих космонавтов. Владимир Путин согласился, что профессия космонавта требует максимальных усилий для достижения результата и действительно связана с риском для здоровья.

"Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов. И на 70% — для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом", — цитирует ТАСС ответ президента России.

Владимир Путин добавил, что по итогам сегодняшнего заседания будут оформлены соответствующие поручения, и поздравил Валентину Владимировну с профессиональным праздником — Днём космонавтики.

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