Полёт Гагарина — "демонстрация обескураживающих возможностей СССР"

День космонавтики можно назвать и Днём России. Об этом пишет сайт "Свободная Пресса" со ссылкой на высказывание своего главного редактора Сергея Шаргунова в социальных сетях.

"Юрий Гагарин — свой и молодой. Он воспринимается как наш современник и как былинный добрый молодец. День космонавтики — это в каком-то смысле и есть День России. По-прежнему народный, настоящий, неказённый", — написал он.

Своё мнение о полёте первого человека в космос высказал и шеф-редактор издания Захар Прилепин. По его словам, это "демонстрация обескураживающих возможностей советской социальной системы".

"Сын доярки из Клушино — посмотрите-ка! И вот он уже едет с континента на континент, и его, сына плотника из Гжатского района, встречают так, как не встречали никогда монархов, королев, банкиров, аристократов самой высшей пробы, властителей и поработителей. Его встречали со слезами любви и обожания", — написал он.

12 апреля день космонавтики. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос.